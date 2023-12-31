Шольц посетил пострадавшую от наводнений Нижнюю Саксонию

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в пострадавшие от наводнения районы Нижней Саксонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

После полета на вертолете над зонами затопления Олаф Шольц приземлился в наиболее пострадавшем городе Верден-ан-дер-Аллер, где пообщался со спасателями о текущей ситуации, принятых защитных мерах и ожидаемом дальнейшем развитии событий.

Затем он посмотрел со смотровой площадки через разлитую реку на затопленный старый город Верден на другом берегу.

Журналисты обратили внимание, что на канцлере были коричневые кожаные туфли, а не более уместные резиновые сапоги.

Отдельные граждане встречали канцлера на смотровой площадке, выражая свое недовольство. После визита в Аллер-Уфер, Шольц, премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль и министр внутренних дел земли Даниэла Беренс должны были встретиться с людьми, пострадавшими от наводнения в Вердене.

Ситуация с наводнениями сейчас особенно напряженная на севере Германии. Хотя с субботы сообщается о незначительном снижении уровня воды в Аллере и других реках, во многих местах все еще существуют опасения, что сильно ослабленные дамбы могут прорваться. В Вердене, вблизи слияния Аллера и Везера, значительная часть старого города все еще находится под водой, и несколько домов находятся под угрозой обвала.

После сильных ливней предыдущих дней в воскресенье сначала не было осадков. Однако Немецкая метеорологическая служба прогнозирует новые ливни на северо-западе Германии в преддверии Нового года, которые, вероятно, также затронут зоны затопления в Нижней Саксонии.

В пятницу сообщалось, что Бундесвер, как ожидается, окажет поддержку аварийно-спасательным службам в зоне наводнения в Нижней Саксонии.

Наводнения в Германии начались еще с прошлой недели после затяжных дождей.