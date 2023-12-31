В аэропорту французского Бреста после удара молнии отменили все рейсы

Аэропорт французского Бреста серьезно пострадал в результате удара молнии, запланированные на воскресенье вылеты и прибытие самолетов отменили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

На воскресенье было запланировано около пятнадцати рейсов на вылет и прилет. Восстановление полетов в понедельник утром "на данном этапе не гарантируется", отметила префектура Финистер в пресс-релизе.

"Аэропорт Бреста очень серьезно пострадал после удара молнии в диспетчерскую башню прошлой ночью. Согласно информации, опубликованной на сайте, вылеты и прилеты отменены до полуночи воскресенья. На воскресенье было запланировано около пятнадцати рейсов на вылет и прилет. Восстановление полетов в понедельник утром на данном этапе не гарантируется", – заявили в префектуре.

"Аэропорт Брест-Бретань и аэронавигационные службы ищут все решения, которые могли бы позволить возобновить движение в условиях полной безопасности, и сожалеют о причиненных неудобствах", – также можно прочитать на сайте аэропорта.

По данным префектуры Финистер, "ветряной шторм, произошедший в ночь с субботы на воскресенье", вызвал отдельные очень сильные порывы ветра, до 129 км/ч на высотах Мон д'Арре и до 134 км/ч на открытых направлениях. Также были зафиксированы удары молнии, повлекшие три пожара в жилых домах и повлиявшие на диспетчерскую башню аэропорта Бреста.

В Британии в среду наблюдались значительные перебои в работе транспорта из-за нового шторма "Геррит" с обильными осадками и сильным ветром.

Предыдущий сильный шторм на западе Европы на прошлой неделе вызвал летальные случаи в Нидерландах и Бельгии.