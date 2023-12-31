Глава МЗС Латвії: Навіть якщо Україна звільнить свою територію, загроза Європі від РФ лишиться

Навіть якщо Україна звільнить усі завойовані території, військова загроза Європі з боку Росії збережеться.

Так вважає міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Каріньш підкреслив, що, незалежно від результату війни, Росія є і залишається загрозою для всієї Європи. На думку політика, щойно війна закінчиться, загроза почне зростати – Росія продовжить відновлювати свої збройні сили.

Міністр зазначив, що існування російського уряду засноване на імперіалістичних амбіціях.

"Уряд Росії не здатний підвищити добробут свого населення. Всі карти поставлені на пошук зовнішнього ворога і культивацію думки про те, що розпад СРСР був найбільшим злом. Тому необхідно повернути втрачені території з лишком. Сумно, що це не війна Кремля – це стало війною, підтримуваною росіянами. Росія просувається з імперіалістичною експансією і продовжує залишатися загрозою для Європи", – підкреслив міністр закордонних справ.

Каріньш припустив, що розмови про можливу поразку України або втрату її окремих територій і перемогу Росії покликані мотивувати західні країни та суспільства не допустити такого сценарію. За словами міністра закордонних справ, перемога в Україні в очах Кремля стала б підтвердженням, що його політика була правильною – можна напасти на сусідні країни й отримати вигоду від цього.

"Тому це неприпустимо. Це напад не тільки на Україну і Європу. Це напад на встановлений після Другої світової війни порядок, у якому ключову роль відіграє верховенство закону, а не сили", – сказав міністр закордонних справ.

Він розповів, що європейським країнам, які входять до складу НАТО, дедалі більше необхідно дбати про свою безпеку. Країни Балтії послідовно вкладаються у свою оборону і безпеку, і це полегшує роботу міністра закордонних справ і прем'єра в розмовах із партнерами про необхідність збільшення вкладень у безпеку.

Нагадаємо, президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що Москва може почати агресію проти країн східного флангу НАТО у майбутньому, якщо сприйме розв'язку у війні в Україні як свою перемогу.

Президент Чехії закликав Захід не послаблювати підтримку України, інакше наступний рік буде більш сприятливим для Росії.