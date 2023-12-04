Бербок закликала арабські країни працювати заради миру на Близькому Сході

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала арабські країни до конструктивної співпраці заради миру між Ізраїлем та палестинцями.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв'ю агентству DPA, повідомляє DW.

За її словами, в такий вирішальний момент важливий тісний діалог з конструктивними та поміркованими арабськими державами в регіоні.

"Всі, хто хоче покласти край стражданням, повинні працювати разом. Тому що ключ до життя в мирі та безпеці для ізраїльтян і палестинців також лежить в регіоні", – наголосила Бербок.

Глава МЗС Німеччини підкреслила "незамінну роль", яку відіграє Катар як посередник у забезпеченні пауз у бойових діях та звільненні заручників, яких утримує ХАМАС.

"14 ізраїльтян німецького походження, в тому числі багато дітей і жінок, вже змогли повернутися до своїх родин з темних тунелів ХАМАС завдяки цій неоціненній підтримці", – сказала Бербок.

Крім того, очільниця зовнішньополітичного відомства ФРН високо оцінила зусилля Єгипту, Саудівської Аравії, Йорданії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну та Марокко.

Раніше Бербок закликала до продовження тимчасового припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС у зв'язку з відновленням бойових дій у секторі Гази.

О сьомій ранку 24 листопада між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС почалося чотириденне перемирʼя. У понеділок Катар як посередник успішно провів переговори щодо угоди між Ізраїлем і ХАМАС про продовження чотириденного перемир'я між ними ще на два дні.

Вранці 30 листопада Армія оборони Ізраїлю заявила про продовження перемир'я з ХАМАС.

Уранці 1 грудня пресслужба армії Ізраїлю поінформувала, що ХАМАС порушив перемир'я в секторі Гази і відкрив вогонь по ізраїльській території, ізраїльські військові відновили бойові дії.