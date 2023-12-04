Бербок призвала арабские страны работать ради мира на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала арабские страны к конструктивному сотрудничеству ради мира между Израилем и палестинцами.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью агентству DPA, сообщает DW.

По ее словам, в такой решающий момент важен тесный диалог с конструктивными и умеренными арабскими государствами в регионе.

"Все, кто хочет положить конец страданиям, должны работать вместе. Потому что ключ к жизни в мире и безопасности для израильтян и палестинцев также лежит в регионе", – подчеркнула Бербок.

Глава МИД Германии подчеркнула "незаменимую роль", которую играет Катар как посредник в обеспечении пауз в боевых действиях и освобождении заложников, которых удерживает ХАМАС.

"14 израильтян немецкого происхождения, в том числе много детей и женщин, уже смогли вернуться к своим семьям из темных туннелей ХАМАС благодаря этой бесценной поддержке", – сказала Бербок.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства ФРГ высоко оценила усилия Египта, Саудовской Аравии, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Марокко.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к продолжению временного прекращения огня между Израилем и ХАМАС в связи с возобновлением боевых действий в секторе Газы.

В семь часов утра 24 ноября между Израилем и боевиками ХАМАС началось четырехдневное перемирие. В понедельник Катар как посредник успешно провел переговоры по соглашению между Израилем и ХАМАС о продлении четырехдневного перемирия между ними еще на два дня.

Утром 30 ноября Армия обороны Израиля заявила о продолжении перемирия с ХАМАС.

Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля проинформировала, что ХАМАС нарушил перемирие в секторе Газы и открыл огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия.