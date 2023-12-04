У Ла-Манші на вихідних врятували близько 190 мігрантів

Близько 190 мігрантів врятували біля узбережжя Кале на півночі Франції з вечора п'ятниці до суботи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила місцева французька влада, інформує Reuters.

Мігранти намагалися перетнути Ла-Манш на човнах, щоб дістатися Великої Британії. Звідки саме вони прибули, не уточнюють.

Аварії човнів в Ла-Манші відбуваються регулярно через сильну течію та те, що торговці людьми зазвичай перевантажують плавзасоби.

Раніше повідомляли, що чиста міграція, тобто різниця між прибулими й емігрантами, у Великій Британії у 2022 році становила рекордні 745 тисяч, незважаючи на політику урядів владної Консервативної партії з протидії імміграції.

Більшість новоприбулих у Британії були з країн, що не входять до Євросоюзу, що відповідає тенденції, яка спостерігається після референдуму про Brexit 2016 року.

У квітні 2022 року уряд Британії оголосив про новий план вирішення проблеми з напливом мігрантів. Згідно з ним, кожен, хто прибуває до Британії законним шляхом, має буде висланий до Руанди й чекати про розгляд заявки на отримання притулку там.

Ця схема, розроблена ще за прем’єрства Бориса Джонсона, була наріжним каменем у міграційній політиці уряду Сунака, а його обіцянка "зупинити човни" з мігрантами через Ла-Манш – однією з п’яти основних обіцянок. Але Верховний суд Британії визнав таку політику незаконною.