В Ла-Манше в выходные спасли около 190 мигрантов

Около 190 мигрантов спасли у побережья Кале на севере Франции с вечера пятницы до субботы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили местные французские власти, информирует Reuters.

Мигранты пытались пересечь Ла-Манш на лодках, чтобы добраться до Великобритании. Откуда именно они прибыли, не уточняется.

Аварии лодок в Ла-Манше происходят регулярно из-за сильного течения и того, что торговцы людьми обычно перегружают плавсредства.

Ранее сообщалось, что чистая миграция, то есть разница между прибывшими и эмигрантами, в Великобритании в 2022 году составила рекордные 745 тысяч, несмотря на политику правительств правящей Консервативной партии по противодействию иммиграции.

Большинство новоприбывших в Британию были из стран, не входящих в Евросоюз, что соответствует тенденции, которая наблюдается после референдума о Brexit 2016 года.

В апреле 2022 года правительство Британии объявило о новом плане решения проблемы с наплывом мигрантов. Согласно ему, каждый, кто прибывает в Британию законным путем, должен будет выслан в Руанду и ждать рассмотрения заявки на получение убежища там.

Эта схема, разработанная еще при премьерстве Бориса Джонсона, была краеугольным камнем в миграционной политике правительства Сунака, а его обещание "остановить лодки" с мигрантами через Ла-Манш – одним из пяти основных обещаний. Но Верховный суд Британии признал такую политику незаконной.