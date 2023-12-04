У Туреччині стався землетрус, який відчувався у Стамбулі

На південь від Стамбула у понеділок стався землетрус магнітудою 5,1, який відчувався у деяких районах найбільшого міста Туреччини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP з посиланням на службу з надзвичайних ситуацій.

Епіцентр землетрусу, який не спричинив безпосередніх жертв і руйнувань, знаходився в Гемліцькій затоці Мармурового моря, що приблизно за 60 кілометрів на південь від Стамбула.

Репортери AFP відчули, як здригаються стіни, як в азійській, так і в європейській частинах міста. Люди були змушені вийти на вулицю в пошуках безпеки.

Найбільш населене місто Туреччини розташоване поблизу Північно-Анатолійського розлому, одного з найактивніших у світі. Землетрус магнітудою 7,6 з епіцентром на східній околиці міста забрав життя понад 17 тисяч людей у 1999 році.

Раніше повідомляли, що для усіх районів Стамбула призначили спеціальних керівників, уповноважених організувати рятувальні операції у разі катастрофічного землетрусу.

Про готовність великих міст Туреччини до землетрусів активно почали говорити після катастрофічних підземних поштовхів на південному сході країни 6 лютого, внаслідок яких загинули понад 50 тисяч людей.

Сейсмологи вважають, що району довкола Босфору у відносно близькому майбутньому загрожує великий землетрус.

Нагадаємо, катастрофічні землетруси у лютому також активізували дискусію про містобудівні норми та відповідальність забудовників. Станом на середину липня під арештом опинилися 350 осіб.

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