В Турции произошло землетрясение, которое ощущалось в Стамбуле

К югу от Стамбула в понедельник произошло землетрясение магнитудой 5,1, которое ощущалось в некоторых районах крупнейшего города Турции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям.

Эпицентр землетрясения, которое не привело к непосредственным жертвам и разрушениям, находился в заливе Гемлик в Мраморном море, примерно в 60 километрах к югу от Стамбула.

Репортеры AFP почувствовали, как содрогаются стены, как в азиатской, так и в европейской частях города. Люди были вынуждены выйти на улицу в поисках безопасности.

Самый населенный город Турции расположен вблизи Северо-Анатолийского разлома, одного из самых активных в мире. Землетрясение силой 7,6 балла с эпицентром на восточной окраине города унесло жизни более 17 тысяч человек в 1999 году.

Ранее сообщалось, что для всех районов Стамбула назначили специальных руководителей, уполномоченных организовать спасательные операции в случае катастрофического землетрясения.

О готовности крупных городов Турции к землетрясениям активно начали говорить после катастрофических подземных толчков на юго-востоке страны 6 февраля, в результате которых погибли более 50 тысяч человек.

Сейсмологи считают, что району вокруг Босфора в относительно близком будущем грозит крупное землетрясение.

Напомним, катастрофические землетрясения в феврале также активизировали дискуссию о градостроительных нормах и ответственности застройщиков. По состоянию на середину июля под арестом в связи с этим оказались 350 человек.

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