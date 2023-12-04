Додик хочет провозгласить независимость Республики Сербской в случае победы Трампа

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что может провозгласить независимость региона от Боснии и Герцеговины, если Дональд Трамп будет избран президентом США.

Об этом Додик сказал ТВ Прва, сообщает "Европейская правда".

Политик отметил, что когда Дональд Трамп победил в Америке в 2016 году, у него было намерение провозгласить независимость Республики Сербской, но потом "некоторые вокруг меня испугались, и я этого не сделал".

"Должен сказать, что сегодня я сожалею, что не сделал этого. Но если бы Трамп снова победил, думаю, я бы не колебался", – отметил Додик.

Он отметил, что верит в независимость Республики Сербской и считает, что когда-то она должна состояться.

Додик часто делает заявления о возможности провозглашения независимости этого образования от Боснии и Герцеговины в своих выступлениях в СМИ.

Ранее в июле Додик заявлял, что до конца года в Республике Сербской может состояться референдум относительно ее дальнейшего статуса, однако этого так и не случилось.

В октябре Министерство финансов США объявило о введении санкций против членов семьи Додика и связанных с ним компаний из-за политической коррупции.

Сам Милорад Додик, как известно, находится под санкциями США еще с начала 2022 года из-за подрыва конституционного строя Боснии и Герцеговины.

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