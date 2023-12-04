Глава литовської розвідки: Білоруські мігранти стають мішенню для КДБ

Директор Департаменту державної безпеки Литви Даріус Яунішкіс заявив, що білоруський КДБ через соціальні мережі намагається вербувати громадян Білорусі, які проживають в країні.

Про це він сказав в ефірі LRT, повідомляє "Європейська правда".

"Зараз ми спостерігаємо спроби вербування людей за допомогою сучасних засобів, тобто через соціальні мережі. Представники білоруської опозиції або представники бізнесу, які перебувають тут, піддаються вербуванню і впливу з боку білоруського КДБ і білоруського так званого ГУБОПІК", – сказав глава литовської розвідки.

За його словами, білоруським громадянам пропонують співпрацювати зі спецслужбами, надавати інформацію про опозицію в Литві, а в деяких випадках навіть платити за певну діяльність.

Наразі в Литві зараз проживає понад 60 тисяч білорусів. Яунішкіс зазначив, що спецслужби намагаються перевірити їх усіх, щоб переконатися, що вони не становлять загрози безпеці.

Литовські спецслужби підготували звіт про білоруську громаду в Литві.

Яунішкіс додав, що підтримає обмеження на в'їзд для громадян Білорусі.

Нещодавно Яунішкіс заявив, що КДБ Білорусі значно посилив свою діяльність у їхній країні.

Голова комітету Сейму Литви з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас підготував поправки, які обмежать можливість новоприбулим громадянам Білорусі отримати статус тимчасового жителя в країні.