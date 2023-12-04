Глава литовской разведки: Белорусские мигранты становятся мишенью для КГБ

Директор Департамента государственной безопасности Литвы Дариус Яунишкис заявил, что белорусский КГБ через социальные сети пытается вербовать граждан Беларуси, проживающих в стране.

Об этом он сказал в эфире LRT, сообщает "Европейская правда".

"Сейчас мы наблюдаем попытки вербовки людей с помощью современных средств, то есть через социальные сети. Представители белорусской оппозиции или представители бизнеса, которые находятся здесь, подвергаются вербовке и влиянию со стороны белорусского КГБ и белорусского так называемого ГУБОПИК", – сказал глава литовской разведки.

По его словам, белорусским гражданам предлагают сотрудничать со спецслужбами, предоставлять информацию об оппозиции в Литве, а в некоторых случаях даже платить за определенную деятельность.

Сейчас в Литве сейчас проживает более 60 тысяч белорусов. Яунишкис отметил, что спецслужбы пытаются проверить их всех, чтобы убедиться, что они не представляют угрозы безопасности.

Литовские спецслужбы подготовили отчет о белорусской общине в Литве.

Яунишкис добавил, что поддержит ограничения на въезд для граждан Беларуси.

Недавно Яунишкис заявил, что КГБ Беларуси значительно усилил свою деятельность в их стране.

Председатель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас подготовил поправки, которые ограничат возможность новоприбывшим гражданам Беларуси получить статус временного жителя в стране.