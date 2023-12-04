У Молдові викликали на допит поплічника Кремля, якого раніше позбавили громадянства

У Молдові викликали на допит лідера маргінальної проросійської Партії регіонів і Конгресу молдавських діаспор у Росії Александра Калініна, якого перед цим позбавили громадянства.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ (PCCOCS) повідомила, що продовжує розслідування у зв’язку з заявами Калініна про створення "міжнародного підрозділу" для війни проти України.

Калініна викликали на допит, щоби присвоїти йому процесуальний статус.

Раніше в інтерв’ю росЗМІ Калінін заявив, що створює міжнародний загін "Дністер" для того, щоб воювати проти України і "не дати можливості неофашизму перебратися у Молдову".

Саме це стало підставою для позбавлення його громадянства Молдови.

Проти нього ведуть також розслідування щодо пропаганди війни.

Європейський Союз і Канада внесли Калініна до санкційних списків через спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Нагадаємо, герой України Олександр Мацієвський, якого стратили у полоні за слова "Слава Україні", також мав громадянство Молдови.