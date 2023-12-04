В Молдове вызвали на допрос приспешника Кремля, которого ранее лишили гражданства

В Молдове вызвали на допрос лидера маргинальной пророссийской Партии регионов и Конгресса молдавских диаспор в России Александра Калинина, которого перед этим лишили гражданства.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) сообщила, что продолжает расследование в связи с заявлениями Калинина о создании "международного подразделения" для войны против Украины.

Калинина вызвали на допрос, чтобы присвоить ему процессуальный статус.

Ранее в интервью росСМИ Калинин заявил, что создает международный отряд "Днестр" для того, чтобы воевать против Украины и "не дать возможности неофашизму перебраться в Молдову".

Именно это стало основанием для лишения его гражданства Молдовы.

Против него ведут также расследование относительно пропаганды войны.

Европейский Союз и Канада внесли Калинина в санкционные списки из-за попыток дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Напомним, герой Украины Александр Мациевский, которого казнили в плену за слова "Слава Украине", также имел гражданство Молдовы.