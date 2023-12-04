Біля берегів Данії підірвали 130-кілограмову бомбу, яку випадково піймав рибалка

Сапери Сил оборони Данії підірвали 130-кілограмову глибоководну бомбу часів Другої світової війни, яку рибалка спіймав у сіті на південь від острова Лангеланн у Балтійському морі.

Про це в неділю ввечері Міноборони Данії повідомила у соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

У короткому повідомленні данське Міноборони уточнило, що детонація бомби відбулася на глибині 12,5 метра за 3,2 кілометра від узбережжя.

На відео, опублікованому міністерством, видно, як детонація спричинила величезний водяний стовп.

Minører fra @forsvaretdk har bortsprængt en 130kg tung dybvandsbombe, som en fisker havde fået i nettet syd for Langeland. Detoneringen foregik på 12,5m dybde og 3,2km fra kysten.#dkforsvar #værdatkæmpefor pic.twitter.com/cH27KygDXn — Forsvaret (@forsvaretdk) December 3, 2023

Речник командування данської армії Айн Амріпур розповів агентству Ritzau, що рибалка зв'язався з оборонним відомством Данії сьогодні о 7-ій ранку в неділю.

"Рибалки зазвичай знають, що робити, коли в їхні сіті потрапляють боєприпаси. Вони зв'язуються з владою, а потім приїжджає мінно-вибухова служба військово морських сил і оглядає її", – сказав він.

Амріпур каже, що інцидент не є чимось незвичним.

"Регулярно трапляється, що рибалки піднімають на поверхню залишки (бомб. – Ред.) часів Другої світової війни", – уточнив речник.

Нагадаємо, в англійському портовому місті Грейт-Ярмут на початку року раптово вибухнула метрова бомба вагою 250 кілограмів, яку виявили напередодні й планували знешкодити в іншому місці.