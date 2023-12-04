У берегов Дании взорвали 130-килограммовую бомбу, которую случайно поймал рыбак

Саперы Сил обороны Дании взорвали 130-килограммовую глубоководную бомбу времен Второй мировой войны, которую рыбак поймал в сети к югу от острова Лангеланн в Балтийском море.

Об этом в воскресенье вечером Минобороны Дании сообщило в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

В коротком сообщении датское Минобороны уточнило, что детонация бомбы произошла на глубине 12,5 метра в 3,2 километра от побережья.

На видео, опубликованном министерством, видно, как детонация вызвала огромный водяной столб.

Minører fra @forsvaretdk har bortsprængt en 130kg tung dybvandsbombe, som en fisker havde fået i nettet syd for Langeland. Detoneringen foregik på 12,5m dybde og 3,2km fra kysten.#dkforsvar #værdatkæmpefor pic.twitter.com/cH27KygDXn — Forsvaret (@forsvaretdk) December 3, 2023

Представитель командования датской армии Айн Амрипур рассказал агентству Ritzau, что рыбак связался с оборонным ведомством Дании в 7 утра в воскресенье.

"Рыбаки обычно знают, что делать, когда в их сети попадают боеприпасы. Они связываются с властями, а затем приезжает минно-взрывная служба военно-морских сил и осматривает ее", – сказал он.

Амрипур говорит, что инцидент не является чем-то необычным.

"Регулярно случается, что рыбаки поднимают на поверхность остатки (бомб. – Ред.) времен Второй мировой войны", – уточнил представитель.

Напомним, в английском портовом городе Грейт-Ярмут в начале года внезапно взорвалась бомба весом 250 килограммов, которую обнаружили накануне и планировали обезвредить в другом месте.