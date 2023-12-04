В Брюсселе из-за пожара в больнице эвакуировали десятки пациентов

Из-за пожара в больнице одной из коммун Брюсселя эвакуировали несколько десятков пациентов; распространение огня удалось быстро остановить.

Об этом сообщает The Brussels Times, пишет "Европейская правда".

Возгорание произошло после 10 часов утра в одной из комнат больницы Titeca, что в коммуне Схарбек. Пожарные получили звонок в 10:20. На место сразу отправили пять единиц пожарной техники, пять "скорых", три мобильные медицинские бригады.

Огонь не успел вырваться за пределы комнаты, где произошло возгорание, но пожар вызвал густое облако дыма. Около 60 пациентов эвакуировали из их палат в спортзал.

Менее чем за полчаса пожар потушили, никто не пострадал.

Напомним, недавно в аэропорту Варшавы более 200 человек эвакуировали из-за задымления на борту самолета, а в Албании оппозиционные депутаты устроили пожар в сессионном зале.