Чому санкції проти російських олігархів можуть стати неефективними і як реагувати Україні
Понеділок, 4 грудня 2023, 18:30
Російські олігархи знайшли шпарину для обходження європейських санкцій.
Наразі відомо про 1572 фізичні та 244 юридичні особи, щодо яких ЄС були застосовані санкції, які стосуються не тільки заморожування активів, а й обмежень, що охоплюють торгівлю, фінанси, технології, інвестиції тощо.
І ці підсанкційні особи використовують юридичну можливість скасувати або обмежити дію санкцій – звертаються з позовом до Суду ЄС.
До цього часу відмов Суду ЄС у скасуванні санкцій більше, ніж задоволення таких вимог.
Однак це не означає, що в подальшому ця практика не може змінитися, попереджають представники Центру Дністрянського Софія Косаревич та Іван Городиський у статті Втеча від санкцій: як рішення Суду ЄС виводять з-під обмежень російських олігархів та їхніх родичів.
Наразі тенденція практик Суду ЄС є такою, що цей орган скасовує санкції у першу чергу родичам російських підсанкційних осіб: у чотирьох із п’яти позитивних рішень станом на цей час йшлося саме про це.
Однак, окрім родичів, уже є факти зняття санкцій і з власне олігархів, і вони є значно небезпечнішими.
У вересні цього року Суд ЄС вперше виніс рішення про скасування санкцій на користь колишнього генерального директора інтернет-магазину Ozon.ru Александра Шульгіна. Підставами для накладення санкцій були впливовість Шульгіна в російському бізнесі (він також був екскерівником "Яндексу") та його участь у зустрічі з Путіним 24 лютого 2022 року.
На момент накладення санкцій Шульгін уже пішов з Ozon, і Суд врахував цей факт, а його присутність на зустрічі 24 лютого 2022 року в Кремлі сама по собі не виправдовує його включення до санкційного списку.
Чим це загрожує і що можна зробити?
Найперше слід застерегти: ці рішення наразі є поодинокими. В абсолютній більшості випадків Суд ЄС відхиляє позови про скасування санкцій.
Логіка Суду свідчить, що персональні санкції не є залізобетонною стіною і в подальшому кількість таких рішень може зрости.
Фактично, вони надсилають підсанкційним росіянам чіткий меседж – розрив бізнесових зв’язків із російським істеблішментом є достатнім для того, щоб вийти з-під санкцій ЄС.
Іншим тривожним дзвіночком є неврахування факту зустрічі з Путіним у вечір того ж дня, коли розпочалася повномасштабна агресія.
Фактично такий підхід підриває ідею співпричетності російського олігархату та великого бізнесу до агресії проти України і привідкриває вікно можливостей для виходу з-під санкцій.
Це показує, що у ЄС не розуміють взаємозв’язку між побутом і достатком членів родин і злочинами, до яких причетні олігархи РФ, а також як всередині побудована олігархічна і бізнесова система в РФ, де формальні посади і навіть факт розлучення можуть мати мало значення.
Суд ЄС є незалежним органом, тому політичний чи інший тиск на нього може мати негативний ефект для України.
Але ці рішення мають призвести до активізації роботи українських дипломатів із Радою Європейського Союзу в частині, по-перше, продовження персонального санкційного тиску проти російських олігархів та членів їхніх сімей, звісно, за умови додаткового обґрунтування.
В іншому випадку санкції, з-під яких можна вийти, продемонструвавши формальну нелояльність Кремлю, при цьому акцептовану на Красній площі, стануть не просто не смертельним, а достатньо комфортним обмеженням у час, коли мільйони українців щодня перебувають під неймовірним моральним і воєнним тиском.
Більше деталей – у матеріалі Софії Косаревич та Івана Городиського Втеча від санкцій: як рішення Суду ЄС виводять з-під обмежень російських олігархів та їхніх родичів.