Почему санкции против российских олигархов могут стать неэффективными и как реагировать Украине

Российские олигархи нашли лазейку для обхождения европейских санкций.

Сейчас известно о 1572 физических и 244 юридических лицах, в отношении которых ЕС были применены санкции, касающиеся не только замораживания активов, но и ограничений, охватывающих торговлю, финансы, технологии, инвестиции и тому подобное.

И эти подсанкционные лица используют юридическую возможность отменить или ограничить действие санкций – обращаются с иском в Суд ЕС.

До сих пор отказов Суда ЕС в отмене санкций больше, чем удовлетворения таких требований.

Однако это не означает, что в дальнейшем эта практика не может измениться, предупреждают представители Центра Днестрянского София Косаревич и Иван Городиский в статье Бегство от санкций: как решения Суда ЕС выводят из-под ограничений российских олигархов и их близких.

Сейчас тенденция практик Суда ЕС такова, что этот орган отменяет санкции в первую очередь родственникам российских подсанкционных лиц: в четырех из пяти положительных решений по состоянию на это время речь шла именно об этом.

Однако, кроме родственников, уже есть факты снятия санкций и с собственно олигархов, и они значительно опаснее.

В сентябре этого года Суд ЕС впервые вынес решение об отмене санкций в пользу бывшего генерального директора интернет-магазина Ozon.ru Александра Шульгина. Основаниями для наложения санкций были влиятельность Шульгина в российском бизнесе (он также был экс-руководителем "Яндекса") и его участие во встрече с Путиным 24 февраля 2022 года.

На момент наложения санкций Шульгин уже ушел из Ozon, и Суд учел этот факт, а его присутствие на встрече 24 февраля 2022 года в Кремле само по себе не оправдывает его включение в санкционный список.

Чем это грозит и что можно сделать?

Прежде всего следует предостеречь: эти решения пока единичны. В абсолютном большинстве случаев Суд ЕС отклоняет иски об отмене санкций.

Логика Суда свидетельствует, что персональные санкции не являются железобетонной стеной и в дальнейшем количество таких решений может возрасти.

Фактически, они посылают подсанкционным россиянам четкий месседж – разрыв бизнес-связей с российским истеблишментом является достаточным для того, чтобы выйти из-под санкций ЕС.

Другим тревожным звоночком является неучет факта встречи с Путиным в вечер того же дня, когда началась полномасштабная агрессия.

Фактически такой подход подрывает идею сопричастности российского олигархата и крупного бизнеса к агрессии против Украины и приоткрывает окно возможностей для выхода из-под санкций.

Это показывает, что в ЕС не понимают взаимосвязи между бытом и достатком членов семей и преступлениями, к которым причастны олигархи РФ, а также как внутри построена олигархическая и бизнес-система в РФ, где формальные должности и даже факт развода могут иметь мало значения.

Суд ЕС является независимым органом, поэтому политическое или иное давление на него может иметь негативный эффект для Украины.

Но эти решения должны привести к активизации работы украинских дипломатов с Советом Европейского Союза в части, во-первых, продолжения персонального санкционного давления против российских олигархов и членов их семей, конечно, при условии дополнительного обоснования.

В противном случае санкции, из-под которых можно выйти, продемонстрировав формальную нелояльность Кремлю, при этом акцептованную на Красной площади, станут не просто не смертельным, а достаточно комфортным ограничением во время, когда миллионы украинцев ежедневно находятся под невероятным моральным и военным давлением.

Больше деталей – в материале Софии Косаревич и Ивана Городиского Бегство от санкций: как решения Суда ЕС выводят из-под ограничений российских олигархов и их близких.