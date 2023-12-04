Військовий топ-посадовець НАТО на два дні приїхав до нейтральної Швейцарії

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер у понеділок, 4 грудня, прибув до Швейцарії для дводенного візиту, присвяченого обговоренню двостороннього військового співробітництва.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосила Федеральна рада Швейцарії.

У межах візиту військовий топ-посадовець Альянсу зустрінеться з командувачем Збройних сил Швейцарії генерал-лейтенантом Томасом Зюсслі та головою Федерального департаменту оборони Віолою Амхерд.

Сторони обговорять повномасштабну війну Росії проти України та її наслідки для Європи й НАТО, а також виконання цілей двостороннього військового співробітництва, які є частиною програми "Партнерство заради миру".

"Це допоможе наповнити конкретним змістом наміри Федеральної ради щодо посилення міжнародного співробітництва у сфері політики безпеки", – йдеться в повідомленні.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну швейцарська влада й суспільство все більше схиляються до посилення безпекової співпраці, зокрема і з Північноатлантичним Альянсом.

У вересні Швейцарія та Північноатлантичний Альянс уклали документ про цілі взаємної співпраці на 2023-2024 роки в межах програми "Партнерство заради миру".

Водночас Швейцарію критикують на міжнародному рівні за її позицію щодо заборони реекспорту озброєнь, які могли б використати для боротьби з російською агресією проти України.