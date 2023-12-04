Военный топ-чиновник НАТО на два дня приехал в нейтральную Швейцарию

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в понедельник, 4 декабря, прибыл в Швейцарию для двухдневного визита, посвященного обсуждению двустороннего военного сотрудничества.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявил Федеральный совет Швейцарии.

В рамках визита военный топ-чиновник Альянса встретится с командующим Вооруженных сил Швейцарии генерал-лейтенантом Томасом Зюссли и главой Федерального департамента обороны Виолой Амхерд.

Стороны обсудят полномасштабную войну России против Украины и ее последствия для Европы и НАТО, а также выполнение целей двустороннего военного сотрудничества, которые являются частью программы "Партнерство ради мира".

"Это поможет наполнить конкретным содержанием намерения Федерального совета по усилению международного сотрудничества в сфере политики безопасности", – говорится в сообщении.

Как известно, после полномасштабного вторжения РФ в Украину швейцарские власти и общество все больше склоняются к усилению сотрудничества в сфере безопасности, в том числе и с Североатлантическим Альянсом.

В сентябре Швейцария и Североатлантический Альянс заключили документ о целях взаимного сотрудничества на 2023-2024 годы в рамках программы "Партнерство ради мира".

В то же время Швейцарию критикуют на международном уровне за ее позицию относительно запрета реэкспорта вооружений, которые могли бы использовать для борьбы с российской агрессией против Украины.