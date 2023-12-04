В Албанії опозиційні депутати вдруге за два тижні влаштували пожежу в сесійній залі

У понеділок засідання парламенту Албанії закінчилося достроково через те, що опозиційні депутати влаштували пожежу – вже вдруге за останні два тижні.

Про це повідомляє Albanian Daily News, пише "Європейська правда".

Напруга виникла ще на вході до парламенту, коли охорона спробувала перевірити депутатів від "Демократичної партії". Ті чинили спротив, наполягаючи, що це не передбачено правилами.

Вже у сесійній залі сталася сутичка окремих депутатів від опозиції з охороною, депутат Фламур Нока запалив фаєр.

Після того спікер виключила його із засідання. Нока відмовився залишати залу і підпалив стос паперів, а також намагався підпалити стільці, які депутати поскидали в купу.

Охорона загасила вогонь, спікер після того оголосила засідання закритим.

Після інциденту міністр внутрішніх справ Таулант Балла закликав розпочати розслідування проти депутатів, нагадавши, що за умисне пошкодження майна шляхом підпалу чи в інший спосіб загрожує до 5 років позбавлення волі.

"Слід подбати, щоб закон застосовувався однаково до усіх і депутат не міг уникнути відповідальності, ховаючись за імунітетом", – заявив Балла.

Перед цим опозиційні депутати так само зірвали засідання 20 листопада.

На початку листопада зростання напруженості в парламенті змусило парламент Албанії в середу перенести засідання в онлайн-режим, що викликало протести опозиції.