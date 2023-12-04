В Албании оппозиционные депутаты второй раз за две недели устроили пожар в сессионном зале

В понедельник заседание парламента Албании закончилось досрочно из-за того, что оппозиционные депутаты устроили пожар – уже второй раз за последние две недели.

Об этом сообщает Albanian Daily News, пишет "Европейская правда".

Напряжение возникло еще на входе в парламент, когда охрана попыталась проверить депутатов от "Демократической партии". Те сопротивлялись, настаивая, что это не предусмотрено правилами.

Уже в сессионном зале произошла стычка отдельных депутатов от оппозиции с охраной, депутат Фламур Нока зажег файер.

После этого спикер исключила его из заседания. Нока отказался покидать зал и поджег стопку бумаг, а также пытался поджечь стулья, которые депутаты сбросили в кучу.

Охрана потушила огонь, спикер после того объявила заседание закрытым.

После инцидента министр внутренних дел Таулант Балла призвал начать расследование против депутатов, напомнив, что за умышленное повреждение имущества путем поджога или иным способом грозит до 5 лет лишения свободы.

"Следует позаботиться, чтобы закон применялся одинаково ко всем и депутат не мог избежать ответственности, прячась за иммунитетом", – заявил Балла.

Перед этим оппозиционные депутаты так само сорвали заседание 20 ноября.

В начале ноября рост напряженности в парламенте заставил парламент Албании в среду перенести заседание в онлайн-режим, что вызвало протесты оппозиции.