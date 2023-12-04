Рейтинг премьера Британии среди однопартийцев упал до рекордного уровня

Рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Риши Сунака среди активистов его Консервативной партии достиг минус 25 процентных пунктов, что является самым низким показателем с начала его срока осенью 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Опрос сайта Conservative Home, который охватывает активистов британских консерваторов, показал резкое падение рейтинга Сунака по сравнению с октябрем, когда он составлял плюс 26 процентных пунктов.

На одобрение британского премьера среди сторонников его партии повлияли неудачное выступление на съезде консерваторов в ноябре, а также провал механизма вывоза искателей убежища в Руанду, который заблокировал Верховный суд.

Редактор Conservative Home Пол Гудман описывает рейтинг Сунака как "ужасный", говоря, что "в течение последнего месяца за каждой хорошей новостью для правительства следовала плохая", что свидетельствует о том, что правительство оказалось в "ужасной яме".

Хотя рейтинг действующего премьера не такой плохой, как у Терезы Мэй (минус 51), он контрастирует с рекордом Бориса Джонсона (плюс 92) сразу после его избрания на пост главы правительства в 2019 году.

В июле рейтинг поддержки действующего премьера Риши Сунака среди всех британцев также упал до самого низкого уровня с момента его назначения на должность премьер-министра Великобритании.

Низкую поддержку среди выборов имеет и Консервативная партия на фоне подготовки к следующим всеобщим выборам, которые должны состояться до января 2025 года.