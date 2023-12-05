Агентів іспанської розвідки підозрюють в передачі секретної інформації США

Суд Мадрида розпочав розслідування щодо кількох співробітників Національного розвідувального центру Іспанії через ймовірний витік секретної інформації до США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що скаргу до суду подало саме розвідувальне відомство.

Роблес, яка перебувала з візитом на військовій базі в Латвії, відмовилася надати будь-які інші подробиці.

За даними видання El País, нещодавно у зв'язку з цією справою було заарештовано двох іспанських агентів.

Нагадаємо, у листопаді в парламенті Данії відбулось термінове засідання у зв’язку з тим, що прокуратура закрила справи проти колишнього міністра оборони та ексголови Служби зовнішньої розвідки країни щодо можливого витоку таємної інформації.

Перед цим у Швеції арештували ексвійськового з дружиною за неналежне поводження з секретними даними.