Агентов испанской разведки подозревают в передаче секретной информации США

Суд Мадрида начал расследование в отношении нескольких сотрудников Национального разведывательного центра Испании из-за вероятной утечки секретной информации в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что жалобу в суд подало именно разведывательное ведомство.

Роблес, которая находилась с визитом на военной базе в Латвии, отказалась предоставить любые другие подробности.

По данным издания El País, недавно в связи с этим делом были арестованы два испанских агента.

Напомним, в ноябре в парламенте Дании состоялось срочное заседание в связи с тем, что прокуратура закрыла дела против бывшего министра обороны и экс-главы Службы внешней разведки страны относительно возможной утечки секретной информации.

Перед этим в Швеции арестовали экс-военного с женой за ненадлежащее обращение с секретными данными.