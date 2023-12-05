Politico: Адміністрація Байдена розробляє план повоєнного управління сектором Гази

Представники адміністрації Байдена кілька тижнів поспіль розробляють багатоетапний план повоєнного врегулювання на Близькому Сході, який передбачає, що оновлена Палестинська національна адміністрація у майбутньому візьме під свій контроль сектор Гази.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню Politico.

Широке бачення плану полягає у багатоетапному відновленні сектора Гази після закінчення запеклих боїв між ізраїльськими військами і бойовиками ХАМАС.

Для стабілізації регіону одразу після завершення боїв хочуть використати міжнародні сили, а потім довгострокову відповідальність за сектор має взяти оновлена Палестинська національна адміністрація. Адміністрація Байдена виключила можливість відправки американських військ у сектор.

Ключовими частинами плану є збільшення допомоги у сфері безпеки для Палестинської національної адміністрації, а також посилення ролі координатора США з питань безпеки, який має досвід консультування палестинських сил безпеки, зазначили посадовці.

"Зрештою, ми хочемо мати палестинську структуру безпеки в постконфліктній Газі", – сказав посадовець, який обіймає високу посаду в адміністрації Байдена.

Усі джерела видання підкреслили, що обговорювані ідеї "тільки зароджуються" і залежать від багатьох непередбачуваних змінних. Американські посадовці очікують, що важкі бої триватимуть у секторі Гази щонайменше ще кілька тижнів.

Будь-яка стратегія, запропонована Сполученими Штатами, зіткнеться з численними перешкодами, включаючи скептицизм Ізраїлю і розчарування арабів.

Водночас регіональні гравці і аналітики в цілому згодні з тим, що Вашингтон повинен буде відігравати вирішальну роль у післявоєнній фазі.

Нинішня Палестинська національна адміністрація не подобається багатьом палестинцям, які вважають її корумпованою, відірваною від життя і слабкою. Вона не проводила вибори протягом багатьох років, і нею керує 88-річний Махмуд Аббас, який досі не засудив атаку ХАМАС на Ізраїль.

Американські офіційні особи – в тому числі і сам Байден – використовують слово "відроджена", щоб описати свої сподівання на майбутню Палестинську адміністрацію, яка керуватиме Газою.

У відповідь на запит до ізраїльського уряду про коментар, ізраїльський посадовець, який побажав залишитися анонімним, сказав, що у цьому питанні "розрив між Сполученими Штатами та Ізраїлем набагато менший, ніж здається на перший погляд".

"Обидві адміністрації згодні з тим, що Палестинська автономія в її нинішньому вигляді не може управляти Газою", – сказав посадовець. "Оновлена, реформована Палестинська автономія могла б це зробити. Але ми все ще не обговорюємо, як саме має виглядати ця реформа", – додав він.

Досі незрозуміло, який рівень змін у Палестинській національній адміністрації задовольнить прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та його політичних союзників, щоб вони дали згоду на такий формат управління сектором Гази.

Процес планування очолює високопоставлений посадовець Ради національної безпеки Бретт МакГерк. Йому допомагає Террі Волфф, ветеран Міністерства оборони і Державного департаменту, який зараз працює в Раді національної безпеки. Серед інших ключових фігур – Барбара Ліф, Ден Шапіро і Хейді Амр, які обіймають ключові близькосхідні посади в Державному департаменті.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати виступають проти можливої повторної окупації Ізраїлем Гази.

Перед цим старший радник прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу Марк Регев заявляв, що тривала окупація сектора Гази не планується.