Politico: Администрация Байдена разрабатывает план послевоенного управления сектором Газы
Представители администрации президента США Джо Байдена несколько недель подряд разрабатывают многоэтапный план послевоенного урегулирования на Ближнем Востоке, который предусматривает, что обновленная Палестинская национальная администрация в будущем возьмет под свой контроль сектор Газы.
Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию Politico.
Широкое видение плана заключается в многоэтапном восстановлении сектора Газы после окончания ожесточенных боев между израильскими войсками и боевиками ХАМАС.
Для стабилизации региона сразу после завершения боев хотят использовать международные силы, а затем долгосрочную ответственность за сектор должна взять обновленная Палестинская национальная администрация. Администрация Байдена исключила возможность отправки американских войск в сектор.
Ключевыми частями плана являются увеличение помощи в сфере безопасности для Палестинской национальной администрации, а также усиление роли координатора США по вопросам безопасности, который имеет опыт консультирования палестинских сил безопасности, отметили чиновники.
"В конце концов, мы хотим иметь палестинскую структуру безопасности в постконфликтной Газе", – сказал чиновник, занимающий высокую должность в администрации Байдена.
Все источники издания подчеркнули, что обсуждаемые идеи "только зарождаются" и зависят от многих непредсказуемых переменных. Американские чиновники ожидают, что тяжелые бои будут продолжаться в секторе Газы как минимум еще несколько недель.
Любая стратегия, предложенная Соединенными Штатами, столкнется с многочисленными препятствиями, включая скептицизм Израиля и разочарование арабов.
В то же время региональные игроки и аналитики в целом согласны с тем, что Вашингтон должен будет играть решающую роль в послевоенной фазе.
Нынешняя Палестинская национальная администрация не нравится многим палестинцам, которые считают её коррумпированной, оторванной от жизни и слабой. Она не проводила выборы в течение многих лет, и ею руководит 88-летний Махмуд Аббас, который до сих пор не осудил атаку ХАМАС на Израиль.
Американские официальные лица – в том числе и сам Байден – используют слово "возрожденная", чтобы описать свои надежды на будущую Палестинскую администрацию, которая будет управлять Газой.
В ответ на запрос к израильскому правительству о комментарии, израильский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сказал, что в этом вопросе "разрыв между Соединенными Штатами и Израилем гораздо меньше, чем кажется на первый взгляд".
"Обе администрации согласны с тем, что Палестинская автономия в ее нынешнем виде не может управлять Газой", – сказал чиновник. "Обновленная, реформированная Палестинская автономия могла бы это сделать. Но мы все еще не обсуждаем, как именно должна выглядеть эта реформа", – добавил он.
До сих пор непонятно, какой уровень изменений в Палестинской национальной администрации удовлетворит премьера Израиля Беньямина Нетаньяху и его политических союзников, чтобы они дали согласие на такой формат управления сектором Газы.
Процесс планирования возглавляет высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности Бретт МакГерк. Ему помогает Терри Волфф, ветеран Министерства обороны и Государственного департамента, который сейчас работает в Совете национальной безопасности. Среди других ключевых фигур – Барбара Лиф, Дэн Шапиро и Хейди Амр, занимающие ключевые ближневосточные должности в Государственном департаменте.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выступают против возможной повторной оккупации Израилем Газы.
Перед этим старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявлял, что длительная оккупация сектора Газы не планируется.