Ірландці 8 березня вирішать, чи прибрати з конституції згадки про "місце жінок удома"

Уряд Ірландії у вівторок підтвердив, що наступного Міжнародного дня жінок, 8 березня 2024 року, проведе два референдуми про зміни до Конституції країни, аби виключити з неї "сексистські" формулювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TheJournal.ie.

Спочатку передбачалося, що референдуми відбудуться в листопаді, однак узгодження формулювань питань, зокрема щодо положення про "жінок у сім'ї" в Конституції, забрало більше часу, ніж очікувалось.

На референдумі 8 березня ірландців спитають, чи підтримують вони зміни до статті 41 Конституції, яка розширює визначення сім’ї. Йдеться про те, щоб визнати сім’ями інші форми "тривалих відносин" між людьми, наприклад неповні сім’ї або сім’ї, де опікунами є бабусі чи дідусі.

Як пояснив прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, ця поправка надасть конституційний захист тим, хто не перебуває у "подружньому союзі" (як сім’я визначається зараз), і дозволить основному закону країни "наздогнати сучасну реальність".

На другому референдумі питатимуть про вилучення статті 41.2 Конституції Ірландії, де згадується про роль жінки в домашньому господарстві, зокрема "життя жінки вдома", і додання нової статті 42B про сімейну опіку.

Ірландський уряд вважає, що формування про роль жінки в Конституції є застарілим і більше не відображає "сучасні соціальні норми".

Водночас після юридичної консультації уряд Ірландії не підтримав винесення на референдум питання про включення до Конституції посилання на гендерну рівність і недискримінацію, оскільки це, за словами прем’єра, може "мимоволі принизити статус інших меншин".

Референдуми про зміну Конституції в Ірландії відбуваються відносно часто. Приміром, у 2018 році ірландці підтримали вилучення з основного закону країни богохульства, у 2019-му - спрощення процедури розлучень.