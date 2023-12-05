Ирландцы 8 марта решат, убрать ли из конституции упоминания о "месте женщин дома"

Правительство Ирландии во вторник подтвердило, что в следующий Международный день женщин, 8 марта 2024 года, проведет два референдума об изменениях в Конституцию страны, чтобы исключить из нее "сексистские" формулировки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TheJournal.ie.

Сначала предполагалось, что референдумы состоятся в ноябре, однако согласование формулировок вопросов, в частности относительно положения о "женщинах в семье" в Конституции, заняло больше времени, чем ожидалось.

На референдуме 8 марта ирландцев спросят, поддерживают ли они изменения в статью 41 Конституции, которая расширяет определение семьи. Речь идет о том, чтобы признать семьями другие формы "длительных отношений" между людьми, например неполные семьи или семьи, где опекунами являются бабушки или дедушки.

Как пояснил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, эта поправка предоставит конституционную защиту тем, кто не состоит в "супружеском союзе" (как семья определяется сейчас), и позволит основному закону страны "догнать современную реальность".

На втором референдуме будут спрашивать об изъятии статьи 41.2 Конституции Ирландии, где упоминается о роли женщины в домашнем хозяйстве, в частности "жизни женщины дома", и добавление новой статьи 42B о семейной опеке.

Ирландское правительство считает, что формирование о роли женщины в Конституции является устаревшим и больше не отражает "современные социальные нормы".

В то же время после юридической консультации правительство Ирландии не поддержало вынесение на референдум вопроса о включении в Конституцию ссылки на гендерное равенство и недискриминацию, поскольку это, по словам премьера, может "невольно унизить статус других меньшинств".

Референдумы об изменении Конституции в Ирландии проходят относительно часто. К примеру, в 2018 году ирландцы поддержали исключение из основного закона страны богохульства, в 2019-м – упрощение процедуры разводов.