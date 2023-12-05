Іспанія каже, що вирішила суперечку зі США через шпигунський скандал

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у вівторок запевнив, що Мадрид і Вашингтон вирішили суперечку у зв’язку з арештом двох агентів іспанського Національного розвідувального центру (CNI), які нібито передавали США секретну інформацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Під час спілкування з групою журналістів міжнародних ЗМІ в резиденції уряду прем’єр Іспанії визнав, що шпигунський скандал викликав занепокоєння в Мадриді, але додав, що проблема була вирішена, уникнувши подробиць.

Речниця уряду Іспанії Пілар Алегріа своєю чергою сказала, що про інцидент зі шпигунством владу повідомив сам Національний розвідувальний центр Іспанії, і пообіцяла "максимальну співпрацю" уряду зі слідством.

Напередодні іспанське онлайн-видання El Confidencial повідомило про арешт двох співробітників CNI, які передавали якісь дані Сполученим Штатам – союзнику Мадрида. У Вашингтоні ніяк не коментували ситуацію.

Пізніше інцидент підтвердили кілька міністрів іспанського уряду. За даними іспанської преси, арешти співробітників CNI відбулись ще у вересні. Одного зі співробітників уже відпустили, інший досі перебуває у в'язниці.

Нагадаємо, у листопаді в парламенті Данії відбулось термінове засідання у зв’язку з тим, що прокуратура закрила справи проти колишнього міністра оборони та ексголови Служби зовнішньої розвідки країни щодо можливого витоку таємної інформації.