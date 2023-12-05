Испания говорит, что решила спор с США из-за шпионского скандала

Премьер-министр Испании Педро Санчес во вторник заверил, что Мадрид и Вашингтон решили спор в связи с арестом двух агентов испанского Национального разведывательного центра (CNI), которые якобы передавали США секретную информацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Во время общения с группой журналистов международных СМИ в резиденции правительства премьер Испании признал, что шпионский скандал вызвал беспокойство в Мадриде, но добавил, что проблема была решена, избежав подробностей.

Пресс-секретарь правительства Испании Пилар Аллегриа в свою очередь сказала, что об инциденте со шпионажем властям сообщил сам Национальный разведывательный центр Испании, и пообещала "максимальное сотрудничество" правительства со следствием.

Накануне испанское онлайн-издание El Confidencial сообщило об аресте двух сотрудников CNI, которые передавали некие данные Соединенным Штатам – союзнику Мадрида. В Вашингтоне никак не комментировали ситуацию.

Позже инцидент подтвердили несколько министров испанского правительства. По данным испанской прессы, аресты сотрудников CNI состоялись еще в сентябре. Одного из сотрудников уже отпустили, другой до сих пор находится в тюрьме.

Напомним, в ноябре в парламенте Дании состоялось срочное заседание в связи с тем, что прокуратура закрыла дела против бывшего министра обороны и экс-главы Службы внешней разведки страны относительно возможной утечки секретной информации.