В Італії встановили шістьох причетних до втечі росіянина Усса, якого розшукують у США

Правоохоронці Італії у вівторок оголосили про встановлення осіб шести людей, яких звинувачують у сприянні втечі за кордон російського бізнесмена Артема Усса, розшукуваного у США за порушення санкцій і фінансові злочини.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на телеканал TG24 Sky.

Італійська газета Corriere della Sera уточнює, що фігуранти ордерів на арешт – італієць боснійського походження та п'ятеро іноземців, національність яких не уточнюється.

За даними TG24 Sky, одного з фігурантів, 26-річного чоловіка боснійського походження, цього ж дня арештували в провінції Брешія. А в Хорватії арештували іншого фігуранта, батька 26-річного італійця.

Італійські слідчі у співпраці з Євроюстом та американською владою ще розшукують інших осіб, щодо яких видали ордер на арешт.

Нагадаємо, Артема Усса затримали у жовтні 2022 року в аеропорту Мілана за запитом Вашингтона. У США йому висунули чотири пункти обвинувачення, зокрема порушення санкцій і відмивання грошей.

У березні 2023-го італійський суд дозволив екстрадувати Усса до США, але наступного ж дня після цього син красноярського губернатора втік з-під домашнього арешту. На початку квітня стало відомо, що Усс повернувся в Росію.

Італійське розслідування виявило, що Усс утік через кордон зі Словенією на чотирьох автомобілях. Правоохоронці підозрюють, що до втечі росіянина причетні спецслужби РФ.