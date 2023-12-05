В Италии установили шестерых причастных к побегу россиянина Усса, которого разыскивают в США

Правоохранители Италии во вторник объявили об установлении личностей шести человек, которых обвиняют в содействии побегу за границу российского бизнесмена Артема Усса, разыскиваемого в США за нарушение санкций и финансовые преступления.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на телеканал TG24 Sky.

Итальянская газета Corriere della Sera уточняет, что фигуранты ордеров на арест – итальянец боснийского происхождения и пятеро иностранцев, национальность которых не уточняется.

По данным TG24 Sky, одного из фигурантов, 26-летнего мужчину боснийского происхождения, в этот же день арестовали в провинции Брешия. А в Хорватии арестовали другого фигуранта, отца арестованного итальянца.

Итальянские следователи в сотрудничестве с Евроюстом и американскими властями еще разыскивают других трех человек, в отношении которых выдали ордер на арест.

Напомним, Артема Усса задержали в октябре 2022 года в аэропорту Милана по запросу Вашингтона. В США ему предъявили четыре пункта обвинения, в частности нарушение санкций и отмывание денег.

В марте 2023-го итальянский суд разрешил экстрадировать Усса в США, но на следующий же день после этого сын красноярского губернатора сбежал из-под домашнего ареста. В начале апреля стало известно, что Усс вернулся в Россию.

Итальянское расследование выявило, что Усс сбежал через границу со Словенией на четырех автомобилях. Правоохранители подозревают, что к побегу россиянина причастны спецслужбы РФ.