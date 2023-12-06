Посол США раскритиковал Венгрию за укрепление связей с Россией

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман раскритиковал правительство в Будапеште за "игнорирование интересов" своих союзников по НАТО и укрепление связей с Россией.

Об этом он сказал во время выступления перед американскими компаниями, которые инвестировали в Венгрию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Американский дипломат рассказал, что сейчас Венгрия развивается как член ЕС и НАТО, что позволяет компаниям вести здесь успешный бизнес.

"Однако сегодня мы все чаще видим союзника, который полагается на своих союзников по НАТО и чувствует себя комфортно, пренебрегая интересами тех самых союзников и нашего Альянса, в том числе во время войны в Европе", – сказал Прессман.

По его словам, это пренебрежение к союзникам становится очевидным, когда премьер-министр Виктор Орбан "обнимается" с президентом России Владимиром Путиным, а его правительство угрожает задержать крайне необходимую помощь Украине.

Как известно, премьер Венгрии Виктор Орбан выступает против одобрения финансовой поддержки для Украины на 50 миллиардов евро и против открытия переговоров о ее вступлении в ЕС.

Кроме этого, решение зависит от результата дискуссии относительно всего среднесрочного бюджета ЕС. По информации СМИ, в этом вопросе есть разногласия.

Еврокомиссар по бюджетным вопросам Йоханнес Хан говорил, что если Орбан и, возможно, новый премьер Словакии помешают достижению согласия по пакету для Украины, Евросоюз рассмотрит "план Б".