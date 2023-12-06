У Литві школи та держустанови масово отримують погрози про мінування

У Литві у середу, 6 грудня, сотні шкіл і державних установ отримали повідомлення із погрозами про замінування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Не тільки школи, але й різні інші установи отримали їх. Попередня цифра – кілька сотень, точної кількості ми ще не маємо. Повідомлення надходили вночі, в них йшлося, що бомба вибухне в певний час", – розповів речник Департаменту поліції Рамунас Матоніс.

За словами Матоніса, установам рекомендується не переривати свою роботу, якщо тільки вони не виявлять підозрілий предмет або інші ознаки того, що загроза може бути реальною.

Національний центр управління кризовими ситуаціями заявив, що розглядає повідомлення з погрозами як "інформаційну атаку".

Нагадаємо, в останні кілька тижнів від хвилі фальшивих "замінувань" постраждали низка інших країн Європи – Литва, Естонія, Бельгія, Німеччина. У Франції сплеск таких погроз випав на перші тижні після нападу ХАМАС на Ізраїль.

Напередодні із хвилею погроз про мінування шкіл зіткнулася Словаччина.