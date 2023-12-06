В Литве школы и госучреждения массово получают угрозы о минировании

В Литве в среду, 6 декабря, сотни школ и государственных учреждений получили сообщения с угрозами о заминировании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Не только школы, но и различные другие учреждения получили их. Предварительная цифра – несколько сотен, точного количества мы еще не имеем. Сообщения поступали ночью, в них говорилось, что бомба взорвется в определенное время", – рассказал представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

По словам Матониса, учреждениям рекомендуется не прерывать свою работу, если только они не обнаружат подозрительный предмет или другие признаки того, что угроза может быть реальной.

Национальный центр управления кризисными ситуациями заявил, что рассматривает сообщения с угрозами как "информационную атаку".

Напомним, в последние несколько недель от волны фальшивых "минирований" пострадали ряд других стран Европы – Литва, Эстония, Бельгия, Германия. Во Франции всплеск таких угроз выпал на первые недели после нападения ХАМАС на Израиль.

Накануне с волной угроз о минировании школ столкнулась Словакия.