У Словаччині низка шкіл отримали повідомлення про "замінування"

Низка шкіл у Словаччині скасовують уроки у зв’язку з отриманими електронними листами про нібито замінування.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Листи з погрозами отримали декілька навчальних закладів для учнів старшого віку. Серед іншого, відомо, що це гімназія імені Енштейна у Братиславі – там повідомлення зірвало заняття вже у вівторок.

Ще кілька закладів, точну кількість яких не називають, скасували заняття у середу.

Очільник поліції Любомир Солак заявив, що поліція розслідує погрозу терактом, а заклади, які отримали повідомлення, отримали вказівку призупинити заняття.

Він також підтвердив, що поліція почала перевірки з саперами і собаками.

Нагадаємо, в останні кілька тижнів від хвилі фальшифих "замінувань" постраждали низка інших країн Європи – Литва, Естонія, Бельгія, Німеччина. У Франції сплеск таких погроз випав на перші тижні після нападу ХАМАС на Ізраїль.