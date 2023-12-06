Міністр оборони Німеччини про допомогу Україні: Постачаємо, що можемо

Міністр оборони Борис Пісторіус вкотре відкинув звинувачення щодо недостатньої допомоги Україні, яка воює проти РФ.

Про це німецький міністр сказав в інтерв’ю телеканалу ZDF, повідомляє "Європейська правда".

"Ми надаємо те, що можемо. Це також стосується майже всіх інших союзників і партнерів", – зазначив Пісторіус.

За його словами, західні поставки озброєнь в Україну відстають від планів, оскільки оборонна промисловість не може виробляти зброю достатньо швидко.

"Наразі ми маємо проблему, що в певних сферах оборонна промисловість не може виробляти так швидко, як на це є попит", – визнав Пісторіус.

Він додав, що це стосується, наприклад, боєприпасів, а також систем протиповітряної оборони.

Проте оборонна промисловість нарощує потужності "скрізь, де це можливо", наголосив глава Міноборони Німеччини.

Пісторіус зауважив, що потрібен час, аби відкрити завод і створити необхідні запаси, щоб потім мати швидке та безперебійне виробництво.

Як приклад міністр навів виробництво боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard, яке Німеччині довелося відновити. За його словами, хоч це й зробили відносно швидко, втім, усе одно це зайняло пів року.

Нагадаємо, під час візиту до Києва Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 1,3 мільярда євро. Цей пакет містить, серед іншого, чотири додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, а також 20 тисяч артилерійських боєприпасів 155-мм калібру і протитанкове озброєння.

Крім того, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що ЄС повинен враховувати військові потреби України, визначаючи майбутню стратегію оборонної промисловості.