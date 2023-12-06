Министр обороны Германии о помощи Украине: Поставляем, что можем

Министр обороны Борис Писториус в очередной раз отверг обвинения в недостаточной помощи Украине, которая воюет против РФ.

Об этом немецкий министр сказал в интервью телеканалу ZDF, сообщает "Европейская правда".

"Мы предоставляем то, что можем. Это также касается почти всех других союзников и партнеров", – отметил Писториус.

По его словам, западные поставки вооружений в Украину отстают от планов, поскольку оборонная промышленность не может производить оружие достаточно быстро.

"Сейчас у нас есть проблема, что в определенных сферах оборонная промышленность не может производить так быстро, как на это есть спрос", – признал Писториус.

Он добавил, что это касается, например, боеприпасов, а также систем противовоздушной обороны.

Однако оборонная промышленность наращивает мощности "везде, где это возможно", подчеркнул глава Минобороны Германии.

Писториус отметил, что нужно время, чтобы открыть завод и создать необходимые запасы, чтобы потом иметь быстрое и бесперебойное производство.

В качестве примера министр привел производство боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, которое Германии пришлось восстановить. По его словам, хоть это и сделали относительно быстро, впрочем, все равно это заняло полгода.

Напомним, во время визита в Киев Писториус объявил о новом пакете военной помощи на сумму 1,3 миллиарда евро. Этот пакет содержит, среди прочего, четыре дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, а также 20 тысяч артиллерийских боеприпасов 155-мм калибра и противотанковое вооружение.

Кроме того, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС должен учитывать военные потребности Украины, определяя будущую стратегию оборонной промышленности.