Єврокомісію закликали не "умиротворювати" Орбана заради України

Європейську комісію закликали не "умиротворювати" Віктора Орбана, розморожуючи мільярди євро для Будапешта, на тлі погроз угорського прем'єр-міністра зірвати плани ЄС розпочати переговори про вступ з Україною та надати Києву нову допомогу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації видання The Guardian.

Дії угорського уряду в останні роки, спрямовані на підрив незалежних інституцій, призвели до того, що Брюссель призупинив виділення понад 27 млрд євро, призначених для Угорщини.

Однак нещодавно Єврокомісія дала зрозуміти, що може бути готова розморозити до 10 млрд євро – нібито через прогрес, досягнутий у судовій реформі. Про це стало відомо напередодні зустрічі європейських лідерів, запланованої на 14-15 грудня, коли 27 глав держав ЄС обговорюватимуть запропонований пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, зміни до бюджету Євросоюзу та питання про те, чи давати "зелене світло" початку переговорів про вступ до ЄС з Києвом.

Керівництво Угорщини неодноразово погрожувало заблокувати рішення з усіх трьох питань.

Серед критиків Орбана посилились побоювання, що ЄС розморозить частину коштів для Угорщини, намагаючись переконати Будапешт схвалити угоду про фінансову допомогу Україні та початок переговорів про вступ до ЄС. Даніель Фройнд, німецький депутат Європарламенту від "зелених" і критик уряду Орбана, закликав у понеділок не допустити цього.

"Уряд Орбана не провів необхідних реформ. Гроші не повинні надходити. Якщо Єврокомісія вирішить інакше, то лише з однієї причини: вони намагаються умиротворити Орбана, який повністю перегнув палицю, погрожуючи накласти вето", – сказав євродепутат.

Щоб отримати доступ до коштів, Угорщина повинна завершити декілька реформ у таких сферах, як незалежність судової системи, прозорість і боротьба з корупцією. Протягом декількох місяців Брюссель і Будапешт вели переговори, поки Угорщина впроваджувала законодавчі зміни.

Зараз Єврокомісія заявляє, що багато чого було досягнуто в реформуванні судової системи. А минулого тижня представник Єврокомісії повідомив журналістам, що може бути прийняте рішення, яке призведе до виплати Угорщині 500 млн євро в найближчі тижні, а в найближчі роки – 10 млрд євро.

Тим не менш, у спільному аналізі, опублікованому в середині листопада, шість провідних груп громадянського суспільства Угорщини заявили, що "пакет судової реформи, прийнятий у травні 2023 року, залишається фундаментально недосконалим".

Група, до якої входять Угорський союз громадянських свобод та Угорський Гельсінський комітет, дійшла до висновку, що "три з чотирьох "проміжних етапів" судової реформи "реалізовані дефектно навіть на рівні законодавчої бази, і є сфери, в яких для перевірки дотримання цих етапів потрібні додаткові докази належного виконання".

Даніель Фройнд застеріг, що розморожування коштів для Угорщини на цьому етапі може створити ризикований прецедент.

"Якщо Орбан досягне успіху, інші наслідуватимуть його приклад і зловживатимуть своїм правом вето… Це значно послабить Європейський Союз у майбутньому", – сказав він.

У Європарламенті й раніше закликали не розморожувати кошти для Угорщини.

А глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявляв, що ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом Європейського Союзу.