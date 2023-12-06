В Хорватии арестовали боснийца, который помог россиянину Уссу организовать побег из Италии

В Хорватии арестовали гражданина Боснии и Герцеговины Владимира Йованчича, которого США обвинили в содействии побегу из-под домашнего ареста в Италии российского бизнесмена Артема Усса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Прокуратура Бруклина предъявила обвинение Йованчичу и описала схему, по которой Усс бежал.

По данным прокуроров, Йованчич с помощью кусачек снял с ноги Усса электронный браслет.

Прокуроры заявили, что Йованчич помог Уссу сбежать через Словению, Хорватию и Боснию, прежде чем он добрался до Сербии, где сел на самолет в Россию.

Жена Усса заплатила Йованчичу 10 000 евро за его услуги. Она дала ему ключ-карту от итальянской резиденции, где находился россиянин.

Прокуроры заявили, что Усс является сыном Александра Усса, губернатора Красноярского края России и близкого союзника президента Владимира Путина.

США обвиняют Усса в нарушении санкций и продаже чувствительных технологий России через посредников.

Ожидается, что 52-летнему Йованчичу позже будет предъявлено обвинение в федеральном суде в Бруклине.

Накануне Италия объявила об установлении личностей шести человек, которых обвиняют в содействии побегу за границу Усса, разыскиваемого в США за нарушение санкций и финансовые преступления.

Напомним, Артема Усса задержали в октябре 2022 года в аэропорту Милана по запросу Вашингтона. В США ему предъявили четыре пункта обвинения, в том числе нарушение санкций и отмывание денег.

В марте 2023-го итальянский суд разрешил экстрадировать Усса в США, но на следующий же день после этого сын красноярского губернатора сбежал из-под домашнего ареста. В начале апреля стало известно, что Усс вернулся в Россию.

Итальянское расследование выявило, что Усс сбежал через границу со Словенией на четырех автомобилях. Правоохранители подозревают, что к побегу россиянина причастны спецслужбы РФ.