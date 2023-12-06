Опрос: Большинство граждан ЕС интересуются выборами в Европарламент

Последний опрос Евробарометра, посвященный будущим выборам в Европейский парламент в 2024 году, показывает, что уровень заинтересованности в них среди европейских граждан сохраняется и заметно вырос по сравнению с предыдущими.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Европарламенте, по заказу которого состоялся опрос.

Как показали результаты опроса, большинство граждан ЕС (72%) считают, что их страна выиграла от членства в Евросоюзе. Среди причин чаще всего упоминали роль ЕС в поддержании мира и укреплении безопасности (34%) и улучшение сотрудничества между странами-членами (34%).

70% опрошенных указали, что действия ЕС действительно влияют на их повседневную жизнь. Приоритетными для Союза называли прежде всего борьбу с бедностью и социальной изоляцией (36%); здравоохранение (34%); борьбу с изменением климата и поддержку экономики и создание новых рабочих мест (по 29%).

Вопрос миграции и убежища (18%) попал в топ-10 приоритетов ЕС, по мнению его граждан, причем его поддержка выросла на семь процентных пунктов с осени 2022 года.

С приближением выборов в Европарламент 2024 года большинство граждан ЕС (53%) хотели бы, чтобы Европарламент играл более важную роль в Евросоюзе, причем такое большинство присутствует в 21 государстве-члене.

Большинство европейцев (57%) заинтересованы в предстоящих выборах в Европейский парламент, что является стабильным результатом по сравнению с весной этого года, но на шесть процентных пунктов выше, чем осенью 2018-го.

А 68% респондентов заявили, что, скорее всего, проголосовали бы на выборах в Европарламент, если бы они состоялись через неделю. Это на девять процентных пунктов больше, чем осенью 2018 года.

"Этот опрос Евробарометра показывает, что Европа имеет значение. В этом сложном геополитическом и социально-экономическом контексте граждане доверяют Европейскому Союзу в поиске решений", – прокомментировала председатель Европарламента Роберта Метсола.

Как известно, следующие выборы в Европейский парламент состоятся с 6 по 9 июня 2024 года.

Европейские выборы проходят в 27 странах-членах ЕС каждые пять лет. От их результатов зависит не только состав Европейского парламента, но и ключевые должности в других институтах ЕС, в частности, президента Европейской комиссии.