Ділянку кордону Польщі з Німеччиною перекривали через росіянина з фальшивою бомбою

Німецька поліція оголошувала тривогу на колишньому пункті пропуску через кордон Людвігсдорф, що поблизу міста Герліц у Саксонії, через 43-річного громадянина Росії, в авто якого знайшли "вибуховий пристрій".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Правоохоронці зупинили росіянина близько 8:30 ранку в середу на автобані А4 біля Людвігсдорфа. У бардачку його мікроавтобуса поліція виявила імовірний вибуховий пристрій.

За даними Bild, це був загорнутий предмет, схожий на петарду, "з якого стирчали кілька кабелів і миготливих світлодіодів". Також повідомляється, що до нього був під’єднаний акумулятор.

Фото: xcitepress/rico loeb

Оскільки росіянин не зміг пояснити, що це таке було, його взяли під варту. Поліція викликала вибухотехніків. "Автострада була перекрита з міркувань безпеки", – повідомив Bild речник поліції Марсель Претш.

Фото: xcitepress/rico loeb

За майже дві години експерти перевірили "бомбу" – вона виявилась муляжем. Магістраль відкрили, а поліція продовжила розслідування, аби встановити, навіщо росіянин возив це в машині.

Нагадаємо, у травні цього року ватиканські жандарми були вимушені стріляти по колесах автомобіля, який прорвався через ворота Ватикану.

У тому ж місяці російська сім'я на автомобілі BMW протаранила шлагбаум на польсько-білоруському кордоні: жінці з трьома дітьми вдалося потрапити на територію Білорусі.