Участок границы Польши с Германией перекрывали из-за россиянина с фальшивой бомбой

Немецкая полиция объявляла тревогу на бывшем пункте пропуска через границу Людвигсдорф, что вблизи города Герлиц в Саксонии, из-за 43-летнего гражданина России, в чьем автомобиле нашли "взрывное устройство".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Правоохранители остановили россиянина около 8:30 утра в среду на автобане А4 возле Людвигсдорфа. В бардачке его микроавтобуса полиция обнаружила вероятное взрывное устройство.

По данным Bild, это был завернутый предмет, похожий на петарду, "из которого торчали несколько кабелей и мигающих светодиодов". Также сообщается, что к нему был подключен аккумулятор.

Фото: xcitepress/rico loeb

Поскольку россиянин не смог объяснить, что это такое было, его взяли под стражу. Полиция вызвала взрывотехников. "Автострада была перекрыта из соображений безопасности", – сообщил Bild представитель полиции Марсель Претш.

Фото: xcitepress/rico loeb

Почти через два часа эксперты проверили "бомбу" – она оказалась муляжом. Магистраль открыли, а полиция продолжила расследование, чтобы установить, зачем россиянин возил это в машине.

Напомним, в мае этого года ватиканские жандармы были вынуждены стрелять по колесам автомобиля, который прорвался через ворота Ватикана.

В том же месяце российская семья на автомобиле BMW протаранила шлагбаум на польско-белорусской границе: женщине с тремя детьми удалось попасть на территорию Беларуси.