Єврокомісія призначила керівницю Української служби у профільному директораті щодо розширення

Європейська комісія призначила Анну Ярош-Фріс директором Української служби в Генеральному директораті з питань європейського сусідства та переговорів з розширення (DG NEAR).

Про це пресслужба комісії повідомила у середу, 6 грудня, пише "Європейська правда".

"Присвятивши двадцять років роботі в комісії, Анна Ярош-Фріс відточила свої навички в різних сферах, включаючи стратегічну координацію, комунікацію, міжінституційні відносини, залучення зацікавлених сторін, бюджетні процедури та питання конкуренції.

Окрім своїх управлінських здібностей, пані Ярош-Фріс має значний досвід у розробці політики, в тому числі у сфері державної допомоги", – йдеться у повідомлення ЄК.

Будучи громадянкою Польщі, вона наразі виконує обов'язки директора Української служби Генерального директорату з питань зовнішньої політики та політики сусідства, одночасно обіймаючи посаду керівника cекретаріату Міжвідомчої донорської координаційної платформи G7 для України.

Ярош-Фріс розпочала свою кар'єру в Єврокомісії у 2002 році, приєднавшись до Генерального директорату з питань підприємництва та промисловості.

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