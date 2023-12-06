Еврокомиссия назначила главу Украинской службы в профильном директорате по расширению

Европейская комиссия назначила Анну Ярош-Фрис директором Украинской службы в Генеральном директорате по вопросам европейского соседства и переговоров по расширению (DG NEAR).

Об этом пресс-служба комиссии сообщила в среду, 6 декабря, пишет "Европейская правда".

"Посвятив двадцать лет работе в комиссии, Анна Ярош-Фрис отточила свои навыки в различных сферах, включая стратегическую координацию, коммуникацию, межинституциональные отношения, привлечение заинтересованных сторон, бюджетные процедуры и вопросы конкуренции.

Кроме своих управленческих способностей, госпожа Ярош-Фрис имеет значительный опыт в разработке политики, в том числе в сфере государственной помощи", – говорится в сообщении ЕК.

Будучи гражданкой Польши, она сейчас исполняет обязанности директора Украинской службы Генерального директората по вопросам внешней политики и политики соседства, одновременно занимая должность руководителя секретариата Межведомственной донорской координационной платформы G7 для Украины.

Ярош-Фрис начала свою карьеру в Еврокомиссии в 2002 году, присоединившись к Генеральному директорату по вопросам предпринимательства и промышленности.

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