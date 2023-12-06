В одній із земель Німеччини претенденти на громадянство мають визнати існування Ізраїлю

Міністерство внутрішніх справ німецької землі Саксонія-Ангальт буде вимагати письмового підтвердження підтримки існування Держави Ізраїль у тих, хто подається на отримання громадянства ФРН.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Очільниця МВС Саксонії-Ангальт Тамара Зісханг видала розпорядження, згідно з яким претенденти на натуралізацію повинні декларувати свою прихильність до права Ізраїлю на існування.

"Отримання німецького громадянства вимагає зобов'язання підтримувати право Ізраїлю на існування", – йдеться в указі, направленому місцевим органам влади у Саксонії-Ангальт наприкінці листопада.

Тому безпосередньо перед натуралізацією заявники повинні письмово підтвердити, "що вони визнають право Ізраїлю на існування і засуджують будь-які зусилля, спрямовані проти існування держави Ізраїль", додають у документі.

У листі Зісханг також закликає перевіряти претендентів на громадянство ФРН на предмет антисемітизму, а також чи не займаються вони "діяльністю, спрямованою проти вільного демократичного порядку".

Німеччина активно підтримує Ізраїль після нападу терористичного руху ХАМАС 7 жовтня. Берлін наголошує, що несе історичну відповідальність за захист єврейського населення за вчинення Голокосту в роки Другої світової війни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні захистив право Ізраїлю на ліквідацію ХАМАС у Газі на тлі посилення та розширення бойових дій в секторі.