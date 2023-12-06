В одной из земель Германии претенденты на гражданство должны будут признать существование Израиля

Министерство внутренних дел немецкой земли Саксония-Анхальт будет требовать письменного подтверждения поддержки существования Государства Израиль у тех, кто подается на получение гражданства ФРГ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Глава МВД Саксонии-Анхальт Тамара Зисханг издала распоряжение, согласно которому претенденты на натурализацию должны декларировать свою приверженность к праву Израиля на существование.

"Получение немецкого гражданства требует обязательства поддерживать право Израиля на существование", – говорится в указе, направленном местным органам власти в Саксонии-Анхальт в конце ноября.

Поэтому непосредственно перед натурализацией заявители должны письменно подтвердить, "что они признают право Израиля на существование и осуждают любые усилия, направленные против существования государства Израиль", добавляют в документе.

В письме Зисханг также призывает проверять претендентов на гражданство ФРГ на предмет антисемитизма, а также не занимаются ли они "деятельностью, направленной против свободного демократического порядка".

Германия активно поддерживает Израиль после нападения террористического движения ХАМАС 7 октября. Берлин подчеркивает, что несет историческую ответственность за защиту еврейского населения за совершение Холокоста в годы Второй мировой войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц накануне защитил право Израиля на ликвидацию ХАМАС в Газе на фоне усиления и расширения боевых действий в секторе.