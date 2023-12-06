Литва звернеться до Єврокомісії через відмову Meta реагувати на шахрайство у соцмережах

Служба регулювання зв'язку та Комітет з культури Сейму Литви звернуться до Європейської комісії за допомогою через відсутність реакції компанії Meta, що управляє соціальними мережами Facebook та Instagram, на повідомлення про шахрайство і створення фейкових акаунтів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Литовські відомства проінформують Єврокомісію про можливі порушення компанією Meta Закону про цифрові послуги без забезпечення безпеки користувачів.

У середу центр аналізу дезінформації Debunk.org представив членам комітету своє розслідування про великомасштабне шахрайство, крадіжку брендів і випадки створення фейкових акаунтів у соціальних мережах Facebook та Instagram.

За його твердженням, шахраї, створюючи клони популярних литовських новинних порталів, інших ЗМІ, сайтів та акаунтів відомих людей і компаній у Facebook та Instagram, презентують неправдиву інформацію про раптове збагачення, закликають політиків і бізнесменів інвестувати у фейкові інвестиційні платформи.

Саме через ці платформи шахраї обманом отримують від людей особисті дані та дані банківських карт і грабують їх.

"Це величезне охоплення, величезна проблема, і вона не розв'язується", – заявив голова Debunk.org та експерт з аналізу дезінформації Вікторас Даукшас на засіданні Комітету з культури в середу.

Усі учасники зустрічі зазначили, що компанія Meta, яка управляє вищезгаданими соціальними мережами, не вживає жодних кроків у боротьбі з шахраями і зазвичай не реагує на повідомлення про такі випадки.

"Небажання Meta співпрацювати є найбільшою проблемою. Якби вони все очистили, все було б добре і не було б жодних претензій", – заявив член Комітету з культури, консерватор Вітаутас Кернагіс.

Debunk.org, який стежить за ситуацією від початку цього року, стверджує, що зафіксував 118 порталів, які видавали себе за здебільшого литовські ЗМІ, і 124 акаунти, які видавали себе за ЗМІ і публікували неправдиву рекламу.

На думку керівника Асоціації інтернет-медіа Ліни Бушинскайте, клонування порталів може становити загрозу національній безпеці.

За даними департаменту поліції, цього року було порушено близько 4 тисяч досудових розслідувань фінансових махінацій в інтернет-просторі.

Раніше повідомляли, що Єврокомісія вимагає від компанії Meta до 22 грудня детально пояснити, які заходи вживають для недопущення сексуальних домагань до неповнолітніх у роботі застосунку Instagram.

А Європейська рада із захисту даних (EDPB), яка є регулятором на рівні ЄС, схвалила поширення заборони на збір персональних даних користувачів платформ компанії Meta із рекламною метою, яку раніше запровадила Норвегія.